مهرجان «فبراير الكويت» يجمع أصالة بماجد المهندس

تستعد الفنانة السورية أصالة، لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان "فبراير الكويت"، وذلك يوم 7 فبراير المقبل. ويشارك أصالة خلال الحفل الفنان العراقي ماجد المهندس، ومن المقرر أن يقدم النجمان عددًا مميزًا من أهم أغانيهما التي تجمع بين القديم والحديث. مهرجان "فبراير الكويت"، يشارك به عدد من نجوم الفن في العالم العربي ويحظى المهرجان بنسبة اهتمام كبيرة من قبل الجمهور.

وكانت الفنانة أصالة، قد أحيت حفلًا غنائيًا مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان "ليالي القصيم"، والذي تألقت فيه بالعديد من أغانيها وخاصة الخليجية منها. وكانت الفنانة أصالة قد طرحت مؤخرًا أغنية "شامخ"، والتي حققت نسبة نجاح كبيرة على موقع "يوتيوب"، وهي من تأليف الأمير بدر بن محمد وألحان عبدالعزيز الميانا وإخراج نهال نبيل.

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