لورا ديرن أفضل ممثلة مساعدة عن "Marriage Story"

حصدت الممثلة الشهيرة لورا ديرن، جائزة نقابة ممثلي الشاشة (SAG) لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها بفيلم "Marriage Story" للمخرج نواه بومباك.

وكشفت النقابة عن ترشيحات جوائزها السنوية منتصف الشهر الماضي، حيث تصدرت أفلام "Bombshell" و"The Irishman" و"Once Upon a Time in Hollywood" القائمة برصيد 4 ترشيحات لكل منهما. وترشح الفيلم الكوري الجنوبي "Parasite" الفائز بسعفة كان الذهبية، لجائزة أفضل طاقم عمل، ليصبح ثانِ عمل ناطق بلغة أجنبية يترشح لهذه الفئة بعد الفيلم الإيطالي "Life Is Beautiful" للممثل والمخرج روبيرتو بينيني.

من المتوقع أن يسيطر النجم خواكين فينيكس، على جائزة أفضل ممثل رئيسي، عقب حصده جائزتي جولدن جلوب واختيار النقاد مؤخرًا، ولكن تبقى المنافسة مشتعلة بينه وبين أقرب منافسيه الممثل آدم درايفر، عن دوره في فيلم "Marriage Story".

أما في فئة أفضل ممثلة رئيسية، فتسير الأمور لصالح النجمة رينيه زيلويجر، عن دورها بفيلم "Judy"، السيرة الذاتية للمغنية والممثلة الراحلة جودي جارلاند. وتبقى النجمة تشارليز ثيرون على مقربة من "زيلويجر"، بفضل أدائها المميز في فيلم "Bombshell".

وينافس بقوة على جوائز التمثيل المساعدة كل من: براد بيت عن دوره بفيلم "Once Upon a Time in Hollywood"، ولورا ديرن عن فيلم "Marriage Story"، اللذين فازا بجوائز جولدن جلوب واختيار النقاد أيضًا.

قد يهمك أيضا:

إعلان صاحب السعفة الذهبية والجائزة الكبرى في مهرجان كان

إيزابيل هوبير أفضل ممثلة في حفل جوائز جولدن جلوب