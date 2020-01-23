شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد مسلسل Home Before Dark لموسم ثانٍ قبل عرض الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت Apple Tv+ عن تجديد مسلسل Home Before Dark، لـ موسم ثانٍ، وذلك قبل طرحه الموسم الأول الذى سيصل إلى منصة البث في 3 أبريل المقبل، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، المسلسل مستوحى من قصة حياة الصحفية الطفلة الأمريكية Hilde Lysiak، التي تبلغ من العمر 13 عامًا، التي تقوم بـ عمل جريدة محلية في Selinsgrove، بـ بنسلفانيا من 2014 إلى 2019.

المسلسل الجديد سيطرح منه 3 حلقات متتالية، ومن ثم سيتم طرح حلقة كل أسبوع على التوالي، مسلسل Home Before Dark من بطولة ميلا مورجان، بروكلين برينس، كايلي روجرز، ريد بيرني، جويل كارتر، لويس هيرثوم، نيكولاس هولمز، ادريان هوج، ديريك ماكابي، آبي ميلر، جبريل نانتامبو، كيفير أورايلي، دين بيتريو، عزيزة سكوت.

ويدور مسلسل Home Before Dark حول فتاة صغيرة، والتى تعيش في مدينة كبيرة، وبالتالي تقوم بالكشف عن القضايا الغامضة، التي لم تحل، وذلك أثناء زيارة بلدة أبيها الصغيرة على ضفاف البحيرة.

كما كشفت شبكة Apple Tv+ عن موعد طرح مسلسلها الجديد Amazing Stories، وذلك بداية من يوم 6 مارس المقبل، ويعتبر المسلسل إعادة تخيل لأحد أعمال ستيفن سبيلبرج الذى طرح في الثمانينيات، تم تطوير هذا الإصدار الجديد بواسطة Universal TV وAmblin Television، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

Advertisements

وسيقوم بإخراج العمل المخرج مارك ميلود، وبطولة كيري لين بيش وويتني كولمان وتريشا ماشبرن وأوستن ستول وإدوارد بيرنز وجوليانا كانفيلد.

بالإضافة إلى باقى فريق العمل ديلان أوبراين، فيكتوريا بيدريتي، جوش هولواي، ساشا ألكساندر ، وروبرت فورستر في دوره الأخير قبل رحيله في أكتوبر الماضي.

بالإضافة إلى ذلك انضم بطل مسلسل Sons of Anarchy الممثل تشارلي هونام إلى المسلسل الجديد Shantaram المقرر عرضه على Apple Tv+، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".

استنادًا إلى كتاب جريجوري ديفيد روبرتس، تدور سلسلة الدراما حول قصة لين، وهو رجل هارب من سجن أسترالي يتطلع إلى الاندماج داخل المجتمع في مدينة بومباي المزدحمة، بمعزل عن العائلة والأصدقاء حتى يجد حياة جديدة في الأحياء الفقيرة في الهند، ومن هنا تبدأ مغامراته.