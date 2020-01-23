شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله وسليمان عيد يحتفلان بانتهاء تصوير "بيضة دهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل صناع مسلسل "بيضة دهب" بانتهاء تصوير المسلسل، للمخرج مصطفى فكرى الذى تصل حلقاته إلى 13 حلقة ويعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "بيضة دهب" يعتمد على البطولة الشبابية لكلا من إسلام إبرهيم، هنادى مهنى، محمد جمعة، صلاح عبد لله، سليمان عيد، نانسي صلاح، سامي مغاورى، أحمد البسة وعدد آخر من الفنانين، والعمل فكرة إسلام إبراهيم وإشراف علي الكتابة أمين جمال، وتأليف محمد أبوالسعد، وليد أبو المجد وإبراهيم ربيع.

ويعد بيضة دهب ثالث المسلسلات التى يتم انتاجها للعرض حصرياً على إحدى المنصات الرقمية، بعد "شديد الخطورة" من 7 حلقات والذى يقوم ببطولته أحمد العوضى، ريم مصطفى وإخراج حسام على .

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من ناحية أخرى يتفرغ المخرج مصطفى فكرى لمسلسل "ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز، وأبرمت شركة "سينرجى" التعاقد مع كل من شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب، للمشاركة فى بطولة المسلسل.

مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.