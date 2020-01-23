شكرا لقرائتكم خبر عن رواد تويتر يشيدون بفيلم لص بغداد فى اليوم الأول لعرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى رواد موقع التغريدات "تويتر" على فيلم "لص بغداد" فى أول يوم عرض له فى السينمات، وجاءت ردود الفعل إيجابية إذ أكد المغردون أن الفيلم إضافة للسينما، كما أشادوا بالإخراج المختلف للفيلم ووصفوه بالطفرة فى عالم الإخراج.

وكتبت مغردة: "يلا روح سينما و متخليش حد يمتحنك تاني.. الفيلم دا قمرر أنا مبطلتش ضحك أقسم بالله"، فيما كتبت أخرى" ‏فيلم جميل جدا ومحمد إمام كان جامد وأكيد هينجح ويجيب أعلى إيرادات إن شاء الله".

فيلم "لص بغداد" بدأ طرحه فى جميع دور العرض، ويدور حول مغامرة كوميدية تقع عندما يقوم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، الفيلم من بطولة أمينة خليل ومحمد إمام ومحمد عبد الرحمن وفتحي عبد الوهاب، من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجى فيلمز.

ولاقى الفيلم استحسان الجمهور، فى أول ايام عرضه خاصة مشاهد الأكشن والمطاردات التى نفذت بشكل جيد، وتحديدًا مشاهد القفز من الطائرة، بالاضافة إلى مشاهد الهروب من المتحف العراقى، ومن المتوقع أن يحصد إيرادات كبيرة لضخامة الإنتاج وعدد النجوم المشاركين فى الفيلم، وعلى رأسهم النجم محمد إمام، من إنتاج شركة سينرجى فيلمز .

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وكانت قد وصلت مشاهدات برومو فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام إلى 18 مليون مشاهدة، وذلك قبل طرح الفيلم فى دور العرض السينمائية 22 يناير الجارى، وسيطر على البرومو مشاهد الاكشن والمطاردات التى تم تنفيذها بشكل مختلف وجديد تماماً على السينما المصرية، كما لم يخل البرومو من الكوميديا التى بدت واضحة على النجم الكوميدى الشاب محمد عبد الرحمن "توتة"، كما تصدر البرومو ترندات السوشيال ميديا فور الكشف عنه مباشرة.

وطرح الفيلم فى 300 دار عرض على مستوى الوطن العربى، ومن ضمنها 100 نسخة داخل مصر، لتتيح شركة سينرجى للجمهور مشاهدة الفيلم لأكبر شريحة من جمهور محمد إمام فى مصر والوطن العربى.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.