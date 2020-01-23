شكرا لقرائتكم خبر عن مفيدة شيحة تنشر صورة لنفسها قبل وبعد حقن الفيلر.. أيهما أجمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لم يعد الخضوع لبعض عمليات التجميل من الأمور التي تخفيها النساء من المشاهير كما كان يحدث في الماضي على اعتبار أنها أمر يتعلق بالحياة الشخصية وليس للجمهور شأن به، بل تعلن الكثيرات منهن خضوعهن لعمليات تجميل على الملأ، الأمر الذي ساهمت التكنولوجيا والسوشيال ميديا في تيسيره عليهن.

نشرت الإعلامية المصرية مفيدة شيحة منذ قليل صورة شخصية لها بدون مكياج على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور انستجرام توضح خضوعها لعملية حقن الفيلر في شفتيها لتصبح أكثر سمكًا من الطبيعي، حيث أوضحت الصور الشكل الطبيعي قبل وبعد الفيلر، وشكرت طبيبها قائلة: " شكرًا يا دكتور.. أنت الأفضل".

ويستخدم الفيلر في العمليات التجميلية للعديد من الأغراض، يعد أبرزها التخلص من التجاعيد اللي تظهر في الوجه بشكل خاص، وكذلك يستخدم في حجم الشفاه فهو يعمل على زيادة حجمها ونفخها قليلا، ليجعلها تبدو أكثر جاذبية، لذا تلجأ إليه العديد من السيدات ممن يملكن شفاه رفيعة.

Advertisements

وينقسم الفيلر إلى نوعين نوع مؤقت يختفي أثره بعد بعض الوقت وآخر يدوم لفترة طويلة ولكن المؤقت هو الأفضل من الجانب الصحي.

يذكر أن مفيدة شيحة إحدى مذيعات برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الذي يذاع على قناة CBC.