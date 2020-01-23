شكرا لقرائتكم خبر عن فؤش ومحمد رفاعي يتجولان في لندن بأغنية "طمني عليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد حاليا النجم محمد فؤاد في لندن مع الملحن والشاعر محمد رفاعي من أجل وضع اللمسات الأخيرة في الاستوري بورد الخاص بالفيديو كليب اغنية "انت اختياري" الذي انتهى من تسجيلها مؤخرا والمقرر تصويرها خلال الايام المقبلة مع المنتج فهد زاهد الذي تعاقد مع فؤش لمشاريع مختلفة بسبب حجم نجوميته وتميزه في سوق الكاسيت ونشر رفاعي فيديو على صفحة الانستجرام ومعه فؤش يتجولان في شوارع لندن ويغنيان سويا "طمني عليك".

وتعد المرة الثانية الذى يتعاون فيها رفاعي مع فؤش بعد أغنية "ربنا معاك" والتى حققت نجاح كبير واصفا محمد فؤاد بأنه نجم كبير فى عالم الغناء ويمتلك صوتا مميزا وقويا.

من ناحية أخرى يتعاون الشاعر محمد رفاعى مع المطربة نانسى عجرم فى أغنية جديدة ضمن ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة وهى من توزيع هادى شرارة والحان وليد سعد ويقدمها رفاعى بشكل جديد ومختلف عن اغانيها السابقة وتحمل طابع الرومانسى كما أكد فى تصريحات خاصة سابقا لـ"الخليج 365.

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ويتعاون أيضا محمد رفاعى مع المطرب فضل شاكر فى أغنية جديدة تحمل اسم "غيب" من توزيع أحمد إبراهيم وألحان وليد سعد، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة .

ومنذ بداية انطلاق محمد فؤاد فى عالم الغناء أحدث طفرة ونقلة بسبب اختلاف شكل ونمط الأغانى من حيث الموسيقى والغناء وحتى تصوير الفيديو كليب، مما أثر فى الجمهور بشكل كبير، فكان لأغنياته السبب فى خلق حالة من الحب والرومانسية بين الأشخاص، مثل، "الحب الحقيقى"، "حيران"، "فاكرك يا ناسينى"، "معقول"، "أنا لو حبيبك"، "خدنى الحنين"، "حبيبى يا"، "طمنى عليك"، وغيرها من الأغنيات التى لا يمكن احصائها، فمشواره مليئ بالأغانى الناجحة التى أثرت فى جمهوره وعلقت فى الأذهان.