شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تشارك فى معرض الكتاب الاثنين المقبل بندوة فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ51، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ندوة فنية للنجمة يسرا وهي الندوة التي تتحدث فيها يسرا عن المعرض وعن أعمالها السابقة والمقبلة حيث تفتح الندوة نقاشا بين يسرا وجمهور المعرض.

وكانت النجمة الكبيرة يسرا نفت إصابتها بمرض سرطان الدم، موضحة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن بعض الناس فهمت حديثها فى أحد البرامج التى ظهرت فيها مؤخرًا بشكل خاطئ.

وقالت النجمة الكبيرة يسرا من خلال رسالة نصية عبر ”الخليج 365”: "مساء الخير على كل الناس الحلوة الطيبة اللى بتسأل عليا وخايفة عليا، ربنا يخليكم يارب ليا بس عايزة أطمنكم، أنا لما كنت بتكلم فى برنامج "علمتنى الدنيا"، كنت بقول كانوا شاكين إن عندى لوكميا "سرطان الدم"، من فترة طويلة وقعدت فى الشك ده 3 شهور، وأنا الحمد لله بخير كويسة ماعنديش حاجة ربنا سترها وطلع التشخيص غلط، والكلام ده كان من 15 سنة".

وأضافت النجمة الكبيرة يسرا فى رسالتها الصوتية: "بقول لجمهورى الحبيب الغالى بشكركم جدا على دعاكم وبشكركم جدا على خوفكم عليا، وعاجزة عن الشكر، ومهما هقول ما أقدرش أوفى الحب الكبير ده، ربنا يخليكم ليا، وبشكركم أوى أوى أوى، والله العظيم أنا ربنا مدينى الخير والصحة، الحمد لله أنا كويسة جدا جدا على الخوف، عايزاكم دايما تدعولى، لأن بحتاج الدعاء على طول، وربنا يحفظكم انتوا كمان من كل شر".

وأنهت النجمة الكبيرة يسرا حديثها مع الخليج 365، قائلة :"الحمد لله صحتى كويسة، وبشكركم جدا على اهتمامكم، وبشكر جدا الناس اللى خافت عليا، وبحبكم وميرسى على الدعوات اللى أنتوا باعتوهالى، بس الحقيقة أنا بطمنكم إن مفيش أى حاجة فيا، ما عنديش المرض ده، ربنا يعافينا ويعافيكم".

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معرض القاهرة انطلق بمشاركة 900 دار نشر، من 38 دولة عربية وأجنبية، وذلك خلال الفترة من اليوم الأربعاء ويستمر حتى 4 فبراير المقبل، على أن يستقبل المعرض الجمهور بدءا من يوم غدا الخميس 23 يناير الحالى.

وتشارك 38 دولة فى الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبى، حيث يشارك 12 دولة أفريقية هى "السودان، غانا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، اريتريا، الصومال، نيجيريا".

ويشارك فى المعرض 13 دولة آسيوية هى: "العراق، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، الهند، الصين، سوريا"، ومن أوروبا يشارك 11 دولة هى: "صربيا، ألمانيا، روسيا، فرنسا، اليونان، قبرص، إيطاليا، اليابان، السويد، بريطانيا، الدنمارك"، بالإضافة إلى دوليتن من أمريكا الشمالية هم: "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا".

وتقام الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، تحت شعار "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع"، بمشاركة 900 دار نشر من بينهم 398 دار نشر مصرية، 255 ناشر عربى، و41 تاجر من سور الأزبكية، و99 توكيل، بإجمالى 929 فعالية ثقافية وفنية، و3502 من المشاركين المصريين والعرب والأجانب، وتحل دولة السنغال ضيف شرف معرض الكتاب، كأول دولة من دول أفريقيا السمراء تشارك ضيف شرف، وتم اختيار المفكر والجغرافى الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية عام المعرض.