صلاح عبدالله يعلق عن تصنيف فيلمه مع رانيا يوسف "+18"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" بوستر فيلمه الجديد "صندوق الدنيا"، الذي أجازته الرقابة تحت تصنيف عمري "+18".
وكتب عبدالله: "لان فيه بشر مابقوش بشر، والشر زااااااد وانتـشر، صندوق الدنيا بقي بلس تمنتاشر، صندوق الدنيا".
صندوق الدنيا من بطولة كل من خالد الصاوي، رانيا يوسف، عمرو القاضي، أحمد كمال، صلاح عبد الله، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار عماد البهات، وأسامة حبشي، والإخراج لعماد البهات.
ومن المقرر أن يعرض الفيلم في فبراير القادم.
وتدور أحداث الفيلم بمنطقة وسط البلد عن حكايات لمجموعة من سكانها، ويكشف عن عوالم و خفايا وأسرار سكان أشهر مناطق القاهرة.
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