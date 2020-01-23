محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: أعلن المنتج جمال سنان، عن اقتراب عرض مسلسله الدرامي"العودة"، وذلك يوم 2 فبراير المقبل على قناة"إم بي سي 4 ". وطرح سنان، الفيديو التشويقي للمسلسل عبر حسابه على"تويتر"، وعلق: " أيام قليلة وينطلق مسلسل العودة على إم بي سي 4 ". وظهر في الفيديو نيقولا معوض، في جو من الغموض والإثارة وتورطه في جريمة قتل خلال الأحداث الدرامية للعمل. مسلسل"العودة" بطولة دانييلا رحمة ونيقولا معوض وإيهاب شعبان، وسام فارس، رودريج سليمان، ريم خوري، هيام أبو شديد، نقولا دانيال، رانيا عيسى، ساشا دحدوح، وغيرهم، وهو من إخراج إيلي السمعان، تأليف رائد أبو عجرم والمعالجة الدرامية لطارق سويد.

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كانت هذه تفاصيل خبر بطولة نيقولا معوض ودانييلا رحمة.. طرح البرومو التشويقي لـ"العودة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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