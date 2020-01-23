شاهد: مدون إماراتي بمكياج امرأة.. ويتفاجأ بتطابق شكله مع الممثلة ميسر

لم يتوقف المدون الإماراتي الذي يدعى بدر خلف عن إثارة الجدل على مواقع التواصل، حيث ظهر مجددا في صورة يتشبه فيها بالممثلة التركية إسراء ديمرجي أوغلو الشهيرة بـ”ميسر” في مسلسل “فاطمة”.

وشارك بدر خلف متابعيه عبر حسابه بموقع تويتر، بصورة له مرفقة بصورة للممثلة التركية المعروفة، ظهر فيها وهو يعتمد مكياجا يبرز ملامحه بوضوح ويضع أحمر الشفاه بدرجة تجعله يبدو شبيها بالممثلة الشهيرة “ميسر” في المسلسل المعروف.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ جاء تعليق المدون الإماراتي على الصورة أكثر إثارة للجدل، حيث قال فيه: “يخلق من الشبه 40 !.. توني استوعب أني بالمكياج أشبه ميسر في مسلسل فاطمة التركي، هذا وأنا أشوف نفسي كيم كرداشيان العرب آخرتها ميسر ؟ حسبي الله بس”.