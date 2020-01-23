بالفيديو: هيا الشعيبي وهدى الخطيب تتشاجران مع مذيع بسبب سؤاله المفاجئ

دخلت النجمتان الكويتيتان هيا الشعيبي وهدى الخطيب في مشاجرة عفوية مع مذيع بسبب سؤاله المفاجئ، حيث تم تداول المقطع بكثافة عبر منصات السوشيال ميديا.

وكانت النجمة هدى الخطيب تطلق بعض التصريحات لمذيع برنامج “ترند”، والذي سألها عن أية دولة تستحق لقب “هوليوود الخليج”، لترد هي بانفعال: “الكويت طبعاً”، وهنا تدخلت النجمة هيا الشعيبي وصاحت في المذيع: “لا أحد يزعلها”، معبرة عن تضامنها مع صديقتها واتفاقها معها في رأيها.

وأكملت هدى الخطيب في تعليقها: “الكويت هي سباقة في الفن وهي الأولى.. وفنانين الكويت هم الأشهر من أي فنانين ثانيين في الخليج كله”، لتعلق هيا الشعيبي بعفوية: “أيه صح الكويت.. ليش انت عندك شك بهذا الموضوع؟ الكويت هوليوود الخليج.. انا ما بسمحلك”.

وحاولت هدى الخطيب أن تدافع عن انفعال هيا الشعيبي بقولها: “طبعا هي مو فاهمة الموضوع بس أنا أقحمتها به”.