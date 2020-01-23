بالفيديو.. ديما بياعة: أخاف على زوجي من الحسد.. والأخير يعلق على الانتقادات

كشفت الفنانة السورية ديما بياعة عن سبب رفض دخول زوجها المغربي أحمد الحلو عالم التمثيل، موضحة أنها تخاف عليه من الحسد كونها تحبه كثيرًا وتتمني لو تخفيه عن أعين الكاميرات على حد قولها.

وعن الانتقادات التي توجه للزوجين بشأن جرأتهما عبر السوشال ميديا، قالت ديما خلال لقاء تلفزيوني “هذا زوجي أعمل شو ما بدي معه.. أنا بحبه كثير وبغار عليه وما بتمني حدا يشوفه في الدنيا ونحنا عم نمرئ سويا ونقف مع بعض”.

في حين علق زوجها أحمد الحلو على الانتقادات قائلا “ما في حدا بيهاجمنا كلن بيحبونا ماعدا اثتين أو ثلاث مثل السوس يخرج ويدخل، وسبب ابتعادنا عن السوشال ميديا هو سفرنا فقط مو شئ تاني”، وعن دخوله عالم التمثيل، قال :” ما بدي حتي تظل ديما فقط هي السوبر ستار تبعي”.

ودائمًا ما تثير الفنانة السورية ديما بياعة، الجدل بشأن تصريحاتها والتي كان بينها دفاعها عن حقوق المثليين، مشيرة إلى أن الدين يرفض العديد من الأشياء التي يقوم بها الجميع، ومع ذلك يتجاهل الناس هذا الرفض ويقومون بتلك الأفعال، بينما يرفضون حقوق المثليين.

وبررت ديما بياعة موقفها من المثليين، في تصريحات تلفزيونية، قائلة: “مجتمعنا يتقبل رجلًا ثمانينيًا يتزوج من فتاة قاصر، ويتقبل امرأة عجوزًا تتزوج من شاب ثلاثيني”.

وأضافت: “كما يتقبل مجتمعنا رجلًا يضرب زوجته؛ لأنه لا يعرف أن يقيم علاقة حميمية بدون الضرب، فهل المجتمع يقبل كل هؤلاء ويرفض المثليين”.

وتابعت الفنانة السورية: “على الأقل المثلي اختار حياته الحميمية بعيدًا عنا جميعًا، ولا دخل لنا في هذا الشأن، فلماذا لا نتقبله إذًا؟”.

يُذكر أن الفنانة السورية ديمة بياعة تُشير بشكل غير مباشر وباستمرار من خلال ما تنشره، إلى مدى التوافق ومتانة العلاقة التي تجمع زوجها الحالي بولديها من تيم.