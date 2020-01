بالفيديو.. نيكول سابا تعلق بعد الصورة الإباحية: نمت صحيت لاقتني حامل

علقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، على حقيقة حملها بعد نشرها منشور يحمل إيحاءات جنسية اعتبره الجمهور إباحي.

وقالت نيكول سابا في فيديو لها: ” نمت صحيت لاقيت الناس تقوم بالتهنئة لحملي والمواقع كتبت إني حامل لكن الموضوع إشاعة”.

وأكدت ”سابا” إنها ليست حامل لافتة إلى أنها إذا رغبت في الكشف عن حملها ستقوم بالإعلان بطريقة أكثر ابتكارًا.

واتهمت المهاجمون لها بسبب الصورة التي تحمل إيجاءات جنسية بأن عقولهم مريضة.

وكانت الفنانة اللبنانية نشرت صورة لأسد ولبؤة “أنثى الأسد” فى وضع الجماع، وكتبت فى تعليقها على الصورة التى حظت بأكثر من 22 ألف إعجاب، “Oh! Yes we did it”، أى: “لقد فعلناها” وهو ما أثار الغضب.