غدا.. سمير غانم يعرض مسرحية "الزهر لما يلعب"

يبدأ النجم الكبير سمير غانم عرض اول عروض مسرحية "الزهر لما يلعب" وذلك غدا الخميس الموافق 23 من شهر يناير الجاري في مسرح مكتبة مصر الجديدة. ومسرحية "الزهر لما يلعب من بطولة كل من: النجم الكبير سمير غانم، وشيرين، وإيمي طلعت زكريا، ورضا حامد، ومن إخراج طارق الإبياري. الكبير سمير غانم، وشيرين، وإيمي طلعت زكريا، ورضا حامد، ومن إخراج طارق الإبياري. Advertisements ويشار أن أخر أعمال سمير غانم مسلسل "عزمي وأشجان"، والذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي عام 2018. الرمضاني الماضي عام 2018. مسلسل "عزمى وأشجان" بطولة إيمى سمير غانم وحسن الرداد، الفنان سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوي، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومى فؤاد، محمد سلطان، والمطرب الشعبى محمود الليثي، وصلاح عبد الله، والمسلسل من إخراج إسلام خيري، وإنتاج أحمد السبكي.

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