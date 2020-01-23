ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة المصرية ​ساندي​ بأنها تستعد لإطلاق ألبومها الغنائي الجديد وهو الألبوم الذي انتهت من تفاصيله في أكتوبر عام 2019 وكان من المفترض أن تطرحه وقتها، وهو ما اتفقت عليه بالفعل.

وقد علم موقع الخليج 365 بأن ساندي كانت تأمل طرح الألبوم في الموسم الشتوي ولكنها قامت بتجديده واضافة بعض التحديثات عليه مما جعلها تقرر والمنتج الفني طرحه في فبراير 2020 ويضم الألبوم ثماني أغنيات متنوعة بين الرومانسي والدراما.

وتلقت ساندي عرضاً تمثيلياً جديداً لكنها أجلت الموافقة على أي عمل جديد خاصة وأنها تعيد حساباتها لأن فيلمها الأخير عيش حياتك مع الفنان ​سامح حسين​ لم يحقق النجاح المتوقع منه.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص- "الفن" يكشف سبب تأخر ألبوم ساندي وهذا موعد طرحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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