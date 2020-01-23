ميرنا وليد - بيروت - أصبحت النجمة الشهيرة ​باميلا أندرسون​ زوجة للمرة الخامسة وأصبح إسمها باميلا بيترز، وقد شاركت متابعيها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة قديمة تظهرها ممسكة بيد زوجها الحالي في بداية علاقتهما منذ 30 سنة، وبدت ملامحها مختلفة وقد علقت عليها :"باميلا بيترز.

وانهالت التعليقات المشيدة بخطوة باميلا وجمالها ونالت الصورة العديد من الإعجابات.

إشارة إلى أن باميلا أندرسون الممثلة وعارضة الأزياء الكندية ​البالغة من العمر 52 عاماً احتفلت بزواجها من منتج فيلم "A Star Is Born" الأميركي ​​جون بيترز​​ البالغ من العمر 74 عاماً، وذلك يوم الإثنين الماضي في حفل في ماليبو بكاليفورنيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باميلا أندرسون بصورة مع زوجها الحالي منذ 30 عاماً..شاهدوا كيف كانت تبدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.