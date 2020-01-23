كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوسي لـ"الخليج 365 الفني": لم يتم دعوتي في مهرجان القاهرة السينمائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لوسي، فنانة مصرية بدأت مشوارها الفني كراقصة شرقية، ثم أتجهت للتمثيل، واستطاعت أن تملك قلوب الجمهور منذ اللحظة الاولي على الشاشة، وقدمت العديد من الأعمال التي تركت بصمة في الوسط الفني من ضمنها مسلسل ليالي الحلمية وسماره والباطنية، كما قدمت العديد من الأفلام منها كيد العوالم وعلى باب الوزير.

وفتحت الفنانة لوسي، قلبها لـ"الخليج 365 الفني"، وكشفت عن سبب عدم حضورها مهرجان القاهرة السينمائي، وعن الجزء الثالث من مسلسل البيت الكبير، وإلي نص الحوار...

هل هناك مشاهد صعبة واجهتك أثناء تصوير الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير"؟



لا يوجد مشهد معينًا، فجميع المشاهد كانت في غاية الصعوبة، ولا سيما المشاهد التي احتوت على الضرب.

هل اشتملت شخصية كريمة على بعض التغييرات؟



نعم بها بعض التغيرات، مشيرة أن ذلك الجزء سيكون مختلفًا عن الجزئين الآخرين، وأن كريمة ستحاول جاهدة للوصول إلى حقها وحق أولادها.

ما رأيك في الدراما الطويلة؟



هذه عادة خاصة بنا، من أيام مسلسلات "ليالي الحلمية"، و"رأفت الهجان"، كانت المسلسلات تعرض على ثلاثة أجزاء أو ثلاثة أجزاء، فتقليد البعض ليس عيبًا فهو شئ مقتبس من الدراما المصرية.

ما رأيك في عرض المسلسلات على المواقع الإلكترونية بدلًا من اليوتيوب؟



من وجهة نظري أن الجمهور يبحث عن العمل الجيد على المواقع الالكترونية أو شاشات التلفزيون، فذلك عملًا ناجحًا، ومادام يحقق نسبة مشاهدة عالية فذلك نجاح للعمل.

ما الدور الذي من الممكن أن تقومي برفضه؟



أن يكون دور سئ، ف في بعض الأحيان تأتي لي أدوار جيدة في مسلسل ليس قويًا، والبعض الآخر، تأتي لي أدوار سيئة في مسلسل جيد، وفي هاتين الحالتين اقوم بالرفض، فلابد أن يكون العمل مكتوب بشكل جيد، الدراما لابد أن تكون قويه، وأن تكون القصة تكون جديدة وتقوم بمناقشة الواقع المصري أو علاج المشاكل التي تواجهنا.

ما رأيك في استعانة المنتجين بنجوم أجانب في السينما المصرية؟



السينما المصرية منذ وقت طويل كان يوجد بها كومبارسات أجانب، وفنانين ورقصات أجانب، وأن الفن المصري به خليط من الجنسيات، فهناك العديد من الأفلام القديمة المحتوىة على الجنسيات المختلفة، فهذا شئ جميل لأننا مازلنا نحافظ على العادات والتقاليد الخاصة بنا.

ما سبب تغيبك عن حضور مهرجان القاهرة السينمائي؟



لم يقم أحد بدعائي له، وأنا أعتبر المهرجان ودعوته للفنان واجب قومي وتشريف له وللمهرجان.

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ما الهدف من المهرجانات؟



هي اطلالات على نفاذات العالم نرى فيها ثقافة العالم وفنهم، وكذلك الحال بالنسبة لهم.

ما أكثر عمل شعرتي أنه أثر في الجمهور بشكل كبير؟



أي عمل تم تقديمه بصدق وبشكل جيد فإنه ترك أثرًا كبيرًا لدى الجمهور، وأنا لا أرى أن الجمهور لم يكره أى عمل قدمته،وهناك بعض الأشخاص الذين يحبونني والبعض الآخر الذي لا يحبني،واختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية، وذلك شئ يخصهم.

ما الشخصية التي تودين تقديمها الأيام القادمة؟



اتمني تجسيد شخصية ضريرة التي سبق أن قدمتها على خشبة المسرح، واتمني تقديمها في عمل درامي وهناك عمل عرض عليا لتلك الشخصية ولكن لم يرد الله أن أقوم بتقديمه، وقدمته صديقة لي.

من الفنانات الشابة التي تتوقعي لهم مستقبلًا باهرًا، لاسيما أنك سبق وتوقعتي لمحمد رمضان بمستقبل باهر؟



محمد رمضان فنان موهوب، فأي وجه جديد لديه الموهبة، ويسعي لتقديم الأعمال الجيدة،ولا يكون هدفه الشهرة والفلوس فسيكون فنانًا متميزًا، وأيضًا على حسب قبول الجمهور له، ولكنني أتوقع لدينا الشربيني وأسماء أبو اليزيد وسهر الصايغ ريهام حجاج مستقبلًا كبيرًا ملئ بالنجاح.

ما رايك في مستوى المسرح حاليًا؟



انا غير متابعة لما يحدث في الفترة الحالية في السينما أو المسرح بسبب تركزي على عملي وتطور الشخصية، لكي تظهر بشكل جيد لدي الجمهور.

ماذا عن مشاركتك في رمضان القادم؟



لم يعرض عليا أعمال حتي الآن.