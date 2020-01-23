تراند اليوم : بتسجيل صوتي .. نادية لطفي تطمئن جمهورها علي حالتها الصحية

حرصت الفنانة نادية لطفي علي طمأنة جمهورها بعد أن تعرضت لوعكة صحية مؤخرا نقلت على إثرها للمستشفى.

وقالت نادية لطفي في تسجيل صوتي لموقع The Insider بالعربي ” أنا اليوم أفضل من أمس، انخفضت درجة حرارتي وشفيت من النزلة الشعبية”.

وأضافت: “لكن وقع خبر السيدة الفنانة ماجدة كان مؤلم بالنسبة لي لأن هي استاذة وفي الوقت نفسه لديها صفتين .. الفنانة اللي ليها بصمات وتاريخ فني سيظل مرتبط بأحداث الوطن وانتمائها للعروبة وللنماذج التي قدمتها”.

وطلبت من غادة نافع ابنة الراحلة ماجدة أن تسامحها لأنها لم تتسطع حضور العزاء.