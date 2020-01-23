الموت يفجع جوليا بطرس

متابعة بتجـــــــــرد: توفي والد الفنانة اللبنانية جوليا بطرس، عن عمر ناهز الـ80 عاما، إثر مشاكل قلبية كان يعاني منها. خليل بطرس هو أيضا والد الملحن زياد بطرس والمخرجة صوفي بطرس، ومن المتوقع أن تتم مراسم الدفن يوم الجمعة المقبل. من أسرة موقع بتجــــرد نتقدّم بأحرّ التعازي من الفنانة جوليا بطرس وعائلة الراحل متمنين لهم الصبر والسلوان.

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