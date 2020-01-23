هايدي محمد تكذب عاصي الحلاني.. ووالدتها تكشف الحقيقة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

خرجت هايدي محمد المتسابقة المصرية في برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس كيدز" عن صمتها إزاء التصريحات التي أطلقها الفنان اللبناني عاصي الحلاني عضو لجنة تحكيم البرنامج بشأن معرفة "هايدي" وغيرها من بعض المواهب مسبقا بأن المدربين لن يلتفوا لهم نظرا لاكتمال عدد المتسابقين في كل فريق وتخييرهم بين الصعود للمسرح أو عدم صعودهم مؤكدة أنها أو والدتها لم تبلغا بهذا الأمر.

وقالت هايدي محمد في لقاء مع "فوشيا" إن كل ما أورده الفنان اللبناني عاصي الحلاني غير صحيح مدللة حديثها بأنها كانت المتسابقة الرابعة في الحلقة ولم يكن هناك أعداد من المتسابقين قد دخلوا ضمن الفريق، مردفة: "لو كنت على علم بعدم الالتفات لي لم أكن لأصعد على المسرح للغناء مطلقا".

وأشارت إلى أنها تقدمت للمنافسة على لقب "ذا فويس" من خلال الملحن إسلام جاد الذي تبنى موهبتها من الصغر، معربة عن سعادتها برد فعل الفنان المصري تامر حسني والذي أكد أنها ستغني معه في إحدى حفلاته بعدما طالبته بأنها تريد رؤيته والظهور معه.

وأعربت عن حزنها بشأن إقدام قنوات "Mbc" على حذف الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تغني للسيدة أم كلثوم أغنية "هذه ليلتي" منوهة أنهم يتتبعون كل مقطع فيديو يتم طرحه عبر أي قناة على "اليوتيوب" ويقومون بحذفه معلنة أنها لا تعرف السبب وراء ذلك إلا أن تشجيع الجمهور لها حفزها على مواصلة المشوار.

على جانب آخر، قالت "أسماء" والدة المتسابقة هايدي محمد إن حديث الفنان اللبناني عاصي الحلاني غير صحيح وأن إدارة البرنامج من خلال "عاصي" فاجأتهم بهذا التصريح الذي لا يمت للحقيقة بصلة ولم يتم إبلاغهم في الكواليس بهذا القرار.

وشددت على أن ابنتها كانت في اليوم الأول للمسابقة التي يتم فيها التصفيات وكانت من بين أوائل المشتركين بالبرنامج ولو كانت تعرف ذلك لما تسببت في حزنها بهذه الطريقة لأنها انهارت بعدما حدثت كل تلك الأمور، موضحة: "شكلها باين على المسرح إنها كانت منهارة".

وغنت هايدي محمد عبر "فوشيا" أغنية ‫وطنية بعنوان "يا حبايب مصر" للفنانة عليا التونسية، وأظهرت خلالها صوتا مميزا أبرز موهبتها.

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وكان عاصي الحلاني قد خرج عن صمته للرد على الجدل المثار حول خروج الطفلة هايدي محمد من برنامج The voice kids فقال في تصريحات تلفزيونية: "إنه ما في شك إن هايدي من الأصوات الرائعة والموهبة الفريدة التي مرت على البرنامج".

وأوضح الحلاني أن ظهور المواهب على الشاشة أثناء عرض البرنامج لا يتم بحسب اختيارهم عند تصوير البرنامج، فهناك أصوات تمر بالبرنامج بآخر الحلقات.

وأضاف عاصي: وهنا يكون المدربون قد اكتملت الفرق التي معهم فلذلك لا يستطيع المدربون اختيار الموهبة حسب قواعد البرنامج لكل مدرب 15 صوتا فقط وما يقدرون بعدها اختبار المتسابق.

وأشار عاصي إلى أن هذه المشكلة غالبا ما يتعرضون لها حتى في برنامج مواهب الشباب، فإدارة البرنامج تخير المشتركين بعد جملة البروفات واحتراما لتعبهم وموهبتهم إذا كانوا يفضلون أن يخرجوا بالبرنامج أم لا لأن الفرق تكون قد اكتملت ويخبرونهم بأن لا أحد يستطيع الالتفاف لهم ويكون لهم حرية القرار.

وقال الحلاني: إن في هذه الحلقات "مرحلة الصوت وبس" يظل المدربون بنفس الثياب وأحيانا تمر حلقات ولا يختارون فيها ولا صوتا، ونصحها بأن تقدم العام القادم كي تأخذ فرصتها وقد تكون متمكنة أكثر وتفوز بالمسابقة.

يذكر أن هايدي محمد تسببت في توجيه سهام النقد لمسؤولي برنامج "ذا فويس كيدز" كونها ظهرت في الحلقة الثالثة التي عرضت السبت الماضي وأجادت في أغنيتها "هذه ليلتي" لكوكب الشرق أم كلثوم، ورغم الإشادة الأولية من الفنان عاصي الحلاتي الذي قال: "صوت حلو" لم يلتف إليها كما أن نانسي عجرم أو محمد حماقي لم يلتفتا أيضا ما جعل المتابعين على وسائل التواصل يكيلون الاتهامات لمدربي البرنامج والقائمين عليه وأن هناك تعمدا في استبعادها كبقية متسابقين مصريين لم يكن لهم الحظ في الاستمرار مؤكدين أن مدربي البرنامج يتلقون أوامر بالاختيارات.