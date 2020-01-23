القاهرة - لايف ستايل
حصدت الممثلة ميشيل ويليامز، جائزة نقابة ممثلي الشاشة (SAG) لأفضل ممثلة بمسلسل تلفزيوني قصير عن دورها بمسلسل "Fosse/Verdon". وكشفت النقابة عن ترشيحات جوائزها السنوية منتصف الشهر الماضي، حيث تصدرت أفلام "Bombshell" و"The Irishman" و"Once Upon a Time in Hollywood" القائمة برصيد 4 ترشيحات لكل منهما. وترشح الفيلم الكوري الجنوبي "Parasite" الفائز بسعفة كان الذهبية، لجائزة أفضل طاقم عمل، ليصبح ثانِ عمل ناطق بلغة أجنبية يترشح لهذه الفئة بعد الفيلم الإيطالي "Life Is Beautiful" للممثل والمخرج روبيرتو بينيني.
من المتوقع أن يسيطر النجم خواكين فينيكس، على جائزة أفضل ممثل رئيسي، عقب حصده جائزتي جولدن جلوب واختيار النقاد مؤخرًا، ولكن تبقى المنافسة مشتعلة بينه وبين أقرب منافسيه الممثل آدم درايفر، عن دوره في فيلم "Marriage Story". أما في فئة أفضل ممثلة رئيسية، فتسير الأمور لصالح النجمة رينيه زيلويجر، عن دورها بفيلم "Judy"، السيرة الذاتية للمغنية والممثلة الراحلة جودي جارلاند. وتبقى النجمة تشارليز ثيرون على مقربة من "زيلويجر"، بفضل أدائها المميز في فيلم "Bombshell".
وتمثل جوائز نقابة ممثلي الشاشة مؤشرًا حاسمًا في سباق جوائز الأوسكار، نظرًا لهيمنة أعضاء الأكاديمية على الكتلة التصويتية للنقابة والتي تضم 160 ألف عضو من مختلف أنحاء الولايات الأمريكية. وهو ما تجلى في حفل العام الماضي، حيث حسم النجمين رامي مالك وماهرشالا على، الجائزة، في كل من الحفلين بفئتي التمثيل الرئيسي والمساعد.
قد يهمك أيضا:
خواكين فينيكس يشارك في حفل جوائز ممثلي الشاشة 2020
خواكين فينيكس أفضل ممثل عن "Joker"
كانت هذه تفاصيل خبر ميشيل ويليامز أفضل ممثلة بمسلسل قصير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.