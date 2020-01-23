ملكة جمال إفريقيا فاتي جمالي تقتحم عالم الغناء بـ"غلطة كبيرة"

تستعد الفنانة وعارضة الأزياء المغربية فاتي جمالي لاقتحام عالم الغناء لأول مرة بتجربة غنائية مصورة تحمل اسم "غلطة كبيرة"، المقرر ظهورها للنور بشكل كليب خلال أيام. فاطمة الزهراء جمالي، المعروفة بلقب "فاتي"، هي ممثلة وعارضة ازياء وملكة جمال مغربية الأصل قادمة من الدار البيضاء، يمتد مشوارها في عالم الجمال والأزياء لأكثر من 15 سنة، حصيلتها عدة ألقاب قارية وعربية، منها ملكة جمال إفريقيا وملكة جمال المغرب وملكة جمال العرب، وعرفها المصريون بمشاركتها في تقديم برنامج المقالب "رامز بيلعب بالنار"، مع رامز جلال.

وتخوض فاتي مغامرة الغناء للمرة الأولى بأغنية باللهجة المغربية، تتغنى خلالها بكلمات وألحان أنس العراقي، وتوزيع طارق الحجيلي ومادار، بينما يأتي الكليب المنتظر من إخراج سعيد موسارية.

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