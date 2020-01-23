تامر حسني يتواصل مع هايدي محمد بعد خروجها من "ذا فويس كيدز"

كشف هايدي محمد متسابقة “The voice kids”، التي تم إقصائها من حلقة أمس في البرنامج، أنها تلقت اتصالات هاتفية منذ قليل يخبرها فيه بأن النجم تامر حسني سوف يحدد لها موقف لمقابلتها خلال الفترة المقبلة، وذلك لدعمها وتبني مواهبتها، موجة الشكر لنجم الجيل على دعمها. وشارك الفنان تامر حسني في لجنة تحكيم الموسم الثاني من برنامج "The voice kids"، ولكنه اعتذر عن المشاركة في الموسم الثالث بسبب انشغاله بالعديد من المشاريع الفنية سواء غنائية او سينمائية .

وفي وقت سابق، فاجئت قناة “Mbc” متابعيها، بحذف فيديو غناء الطفلة هايدي محمد متسابقة برنامج “the voice kids”، منذ قليل، وذلك بعدما تعرضت لتعليقات سلبية بسبب عدم اختيارها من قبل لجنة التحكيم، على الرغم من صوتها الرائع الذي ابهرهم. وعلى الرغم من حذف مقطع الفيديو قناة البرنامج على “يوتيوب”، وكذلك الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لكن لازالت الحلقة موجودة كاملة، على موقع منصة “شاهد نت”.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، بعد عرض حلقة برنامج “ذا فويس”، جدلًا واسعًا، وذلك جاء بعدما بكت الطفلة بشده في البرنامج لعدم اختيارها، ولكن من جانب آخر حرص النجم محمد حماقي على تشجيعها وتحفيزها. فقال لها بعد توقفها عن الغناء: “بجد أنت صوتك حلو قوي وعشان كدة لازم تيجي مرة تانية وتقدمي في البرنامج وإن شاء الله المرة الجاية هنختارك”.

وكان قد فوجئت الفتاة برد فعل غريب من لجنة تحكيم البرنامج، وهو رفضها على الرغم من أنها قدمت عرضًا وصفه الجميع بأنه رائع، حيث قالت في حديثها مع “القاهرة 24″، إنها كانت تنتظر من الفنان المصري ابن بلدها محمد حماقي أن يختارها، ولكن لم يحدث ذلك وخيب آمالها. وكشفت الطفلة أنها دخلت في حالة نفسية سيئة، بعدما عادت من لبنان إلى مصر، حتى أنها امتنعت عن الكلام مع عائلتها وظلت جالسة وحيدة لفترة، لتعود بعدها إلى حياتها الطبيعية مع أصدقائها، مشيرة إلى أنها أدت العرض بشكل مميز أعجب الجميع في مصر والوطن العربي.

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وأما عن أنباء حذف قناة “MBC” لفيديو المتسابقة، فقالت هايدي محمد، إن إدارة البرنامج حذفته بسبب التعليقات السلبية، التي تلقاها “The voice kids” بعدما رفضتها لجنة التحكيم، معربة عن حزنها الشديد. ومن حانب آخر، تمنت الطفلة دخولها البرنامج مرة أخرى كي تثبت نفسها بعد رفضها في المرة الأولى، مؤكدة أنها ستواصل تدريباتها الغنائية في كل من أوبرا دمنهور والقاهرة وذلك بصحبة والدتها.

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