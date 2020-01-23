لوبيتا نيونجو تشارك في حفل جوائز ممثلي الشاشة

وصلت، النجمة لوبيتا نيونجو، للسجادة الفضية لمسرح مركز "Shrine Exposition Center" في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، للمشاركة في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة "SAG" في نسخته الـ26. ظهرت "نيونجو" بإطلالة أنيقة، حيث أرتدت فستانا باللون الأسود يحمل العديد من النقوش والرسومات البيضاء. وترشجت لجوائز نقابة ممثلي الشاشة هذا العام بفئة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها في فيلم "Us" للمخرج جوردان بيل.

وكشفت النقابة عن ترشيحات جوائزها السنوية منتصف الشهر الماضي، حيث تصدرت أفلام "Bombshell" و"The Irishman" و"Once Upon a Time in Hollywood" القائمة برصيد 4 ترشيحات لكل منهما. وترشح الفيلم الكوري الجنوبي "Parasite" الفائز بسعفة كان الذهبية، لجائزة أفضل طاقم عمل، ليصبح ثانِ عمل ناطق بلغة أجنبية يترشح لهذه الفئة بعد الفيلم الإيطالي "Life Is Beautiful" للممثل والمخرج روبيرتو بينيني.

وغالبًا من تمثل جوائز نقابة ممثلي الشاشة مؤشرًا حاسمًا في سباق جوائز الأوسكار، نظرًا لهيمنة أعضاء الأكاديمية على الكتلة التصويتية للنقابة والتي تضم 160 ألف عضو من مختلف أنحاء الولايات الأمريكية. وهو ما تجلى في حفل العام الماضي، حيث حسم النجمين رامي مالك وماهرشالا على، الجائزة، في كل من الحفلين بفئتي التمثيل الرئيسي والمساعد.

يتسلم النجم القدير روبرت دي نيرو، جائزة نقابة ممثلي الشاشة الأمريكيين للإنجاز الإبداعي، تقديرا لمسيرته السينمائية الفريدة. ويقوم الممثل ليوناردو دي كابريو، بتسلميه الجائزة، حيث سبق أن قدما سويا فيلم "This Boy’s Life" عام 1993، و"Marvin’s Room" عام 1996.

وتُمنح جائزة نقابة ممثلي الشاشة للإنجاز الإبداعي سنويًا للممثلين الذين يراعون أفضل المثل العليا لمهنة التمثيل. ومنحت الجائزة هذا العام للممثل القدير آلان ألدا، ونالها من قبل ممثلين مخضرمين أبرزهم: مورجان فريمان، كارول بيرنت، كلينت إيستوود، سيدني بواتيه، إليزابيث تايلور، روبرت ريدفورد، وآخرين.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

ليوناردو دي كابريو وبراد بيت مفاجئة حفل جوائز جولدن جلوب

براد بيت وليوناردو دي كابريو لن يتنافسا على أوسكار 2020