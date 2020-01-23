شكرا لقرائتكم خبر عن زين مالك يتبرع بمبلغ مالى لطفلة مريضة بالسرطان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يٌعرف عن النجم العالمي زين مالك أنه واحد من أكثر النجوم مشاركة في الأعمال الخيرية ، فقد تبرع زين البالغ من العمر ( 27 عام ) بمبلغ نقدي لفتاة مصابة بمرض السرطان ، و هو الخبر الذي تداولته الكثير من المواقع الفنية الشهيرة كثل " جاست جيرد " .

تبرع مغني "Dusk Till Dawn" بمبلغ 10000 جنيه إسترليني (حوالي 13000 دولار) لفتاة صغيرة تبلغ من العمر ( 5 سنوات ) تدعي كاتلين روبينسون و التي تعاني من " neuroblastoma " وهو احدي أنواع السرطان و هو "ورم الخلايا البدائية العصبية " و وصلت الفتاة للدرجة الرابعة من هذا المرض .



زين مالك

وحسب موقع " جاست جيرد " أن الهدف من جمع التبرعات هو جمع 150 ألف جنية استرليني ، بينما كشفت والدة الفتاة عن بعض التفاصيل فقالت : " لقد تم تشخيص إصابة ابنتي كاتلين بـ " neuroblastoma " و هي حالة عالية الخطورة ، و تم التشخيض في العام الماضي و تحديدا في شهر أبريل 2019 ، لقد خضعت للعلاج لعدة جلسات من العلاج الكيميائي و العلاج بـ mibg therapy و لم ينجح أي منهم في علاجها ، و انا اريد جمع المال لإنقاذ ابنتي ، يرجى المساعدة في إنقاذ ابنتي " .

وبعد تلقي الأم التبرع من قبل زين مالك أكدت : " أود أن أشكر زين مالك كثيرا ولكني لا أعرف كيف اصل اليه، أنا ممتنه جدا له ".