شاهد.. مشادة بين ماكرون والشرطة الاسرائيلية: “لا يعجبني ما فعلتم أمامي”

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 يناير 2020 11:52 مساءً - نشبت مشادة كلامية بعد ظهر الأربعاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعناصر من الشرطة الإسرائيلية منعته من دخول كنيسة القديسة آن في القدس.

وأظهر مقطع فيديو ماكرون وهو يقول لشرطي إسرائيلي بالإنكليزية “لا يعجبني ما فعلتم أمامي” ويطلب منهم مغادرة كنيسة القديسة آن التابعة للأراضي الفرنسية.

وأشار ماكرون في حديثه إلى أن القواعد المتبعة في المكان على مدار “عدة قرون لن تتغير معي، أنا أقول لكم، حسنا؟”.

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ووقعت المشادة عندما تعدى عناصر الأمن التابعون للدولة المضيفة القواعد الأمنية الفرنسية، ودخلوا إلى كنيسة سانت آن المملوكة للحكومة الفرنسية.

وتعتبر الكنيسة التي يعود تاريخ بنائها إلى القرن الثاني عشر أرضا فرنسية منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.

ويتواجد ماكرون في القدس تلبية لدعوة إسرائيل التي تحيي الخميس الذكرى الـ75 لتحرير معسكر “أوشفيتز” النازي بحضور نحو 40 زعيما آخر من حول العالم.