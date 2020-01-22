كتب امير فتحي في الأربعاء 22 يناير 2020 11:52 مساءً - شارك الفنان المصري أحمد زاهر متابعيه بمقطع فيديو طريف لابنته منى وذلك عبر حسابه الخاص على انستغرام. وظهرت ابنة احمد زاهر في الفيديو وهي تغني جزء من أغنية “سالمونيلا” للفنان تميم ‏يونس عبر تطبيق “تيك توك”. وعلق احمد زاهر على الفيديو قائلا: “يا جماعه مني اتجننت رسمي ????????????طب اعمل ايه في التيك توك ده؟ ????”. وكانت ريهام سعيد قد نشرت مقطع فيديو لبناتها وهن يرقصن على احد الاغاني وعلقت “ولادي اتجننوا”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد بنات ريهام سعيد.. احمد زاهر: “بنتي اتجننت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.