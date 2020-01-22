شاهد.. سما المصري في وصلة رقص وفرفشة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 يناير 2020 11:52 مساءً - شاركت الفنانة سما المصري متابعيها بمقطع فيديو جديد لها قدمت من خلاله وصلة رقص على اغنية شعبية مصرية وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت سما المصري في الفيديو وهي ترقص على انغام الاغنية الشعبية المصرية “اول ما سحبت حزامي” وعلقت قائلة: “شويه فرفشه علي الصبح…ملعون ابو الدنيا ????????”.

وكانت سما المصري قد اثارت الجدل مؤخرا بحديثها عن تعرضها للتحرش أثناء ارتدائها للنقاب قائلة “اوسخ معاكسة شفتها وانا لابسة نقاب طب انت شفت ايه مني؟”.