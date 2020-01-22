الدوزي يتصدر الترند المغربي بأغنية “خليك معايا”

متابعة بتجــــــــــرد: تصدر النجم المغربي الدوزي بأغنيته الجديدة “خليك معايا” ترتيب الأغاني في المغرب ومجموعة من البلدان العربية بعد ساعات قليلة من طرحها على موقع “يوتيوب” كما حققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة في 24 ساعة.

الأغنية عاطفية، وهي الثالثة التي يطلقها “الدوزي” وتنتمي إلى اللون الرومانسي بعد أغنيتي “خلوها تهدر” و”لوكان جا قلبك”، وتمثل عودة جديدة له إلى موسيقى الراي التي غاب عنها منذ 15 سنة تقريباً.

“خليك معايا” من كلمات قادر دوزي، شقيق الدوزي، ألحان الشاب كريم وتوزيع مراد مجود، وتم تسجيلها في استوديوهات بلجيكا، كما اختار الدوزي تصوير الكليب الخاص بها في تركيا مع المخرج السينمائي التركي كمال باشبوغ، الذي سبق للدوزي وتعامل معه في مجموعة من الأعمال الغنائية التي حققت نجاحاً كبيراً.

اعتمد الدوزي، في تصوير الكليب على فكرة جديدة، صورها في “كابينة تليفون” مخاطباً حبيبته التي كانت في المطار تنوي هجره والسفر، ليظهر الفيديو بمشهدين فقط في تجربة مغايرة عن أغلبية كليباته.

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ويضع الدوزي اللمسات الأخيرة على مشروع كليب غنائي في أول تعاون رسمي بينه وبين منصة “أنغامي” للموسيقى، حيث من المقرر أن يبصر العمل النور في الأشهر القليلة القادمة.