نادر الأتات يستقبل عيد الحب بين ألمانيا والسويد

متابعة بتجــــــــرد: يحيي النجم اللبناني نادر الأتات عيد الحب لهذا العام بين ألمانيا والسويد.

ومن المقرر أن يلتقي “الأتات” الجمهور والجاليات العربية في هذه المناسبة، في حفلين غنائيين، الأول في الرابع عشر من شباط/ فبراير في العاصمة الألمانية برلين، والثاني في الخامس عشر من الشهر ذاته بمدينة غوتنبرغ في السويد.

ويُقدم نادر الأتات خلال حفليه باقة منوعة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، خاصةً أغنيات “قلبي عاليمين، بترقص عيوني، حالة فوضى“.

وتُعتبر أغنية “ونطرتك” أخر أغنيات نادر الأتات، وحققت نحو 3.5 مليون مشاهدة منذ صدورها الصيف الماضي.