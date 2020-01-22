مغني الروك أوزي أوزبورن يكشف عن المرض الذي أصابه

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متابعة بتجـــــــــرد: كشف مغني الروك البريطاني الشهير أوزي أوزبورن خلال مقابلة أذيعت أمس عن أنه مصاب بمرض “باركنسون” أو الشلل الرعاش.
وكان أوزبورن قد أجل جولة عالمية العام الماضي بسبب مشكلات صحية.
وقال أوزبورن (البالغ 71 عاماً) لبرنامج “جود مورنينج أمريكا” الذي تبثه شبكة إيه.بي.سي، إنه تلقى تشخيص إصابته بالمرض في فبراير 2019، بعد أن تعرض للسقوط في المنزل، واضطر لإجراء جراحة في الرقبة.
كما عانى في الآونة الأخيرة من الالتهاب الرئوي ومضاعفات للإنفلونزا وأصيب بالتهاب في يده.
وسبق أن نفى أوزبورن إصابته بالشلل الرعاش، لكنه قال الآن إنه يريد أن يكون صريحاً مع معجبيه، وصنع أوزبورن اسمه بصفته المغني الرئيس لفرقة موسيقى الهيفي ميتال الشهيرة “بلاك ساباث”.
وأضاف أن المعجبين هم الهواء الذي يتنفسه كما يعرفون، ويشعر حالياً بتحسن، حيث اعترف بحقيقة أن لديه حالة “باركنسون”، آملاً أنهم سيبقون إلى جانبه لأنه يحتاجهم، مؤكداً أنه يسعى للتعافي ليعود لإقامة الحفلات الموسيقية أمام معجبيه.
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