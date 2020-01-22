وفاة تيري جونز عضو فريق "مونتي بايثون"

أعلنت أسرة الممثل والمخرج تيري جونز، الأربعاء، أن جونز، أحد أعضاء فريق "مونتي بايثون" الكوميدي البريطاني الشهير ومخرج الفيلم الكوميدي "حياة براين" (لايف أوف براين)، توفي عن عمر 77 عاماً، بعد معركة طويلة مع خرف الشيخوخة.



وُلد جونز في ويلز عام 1942، وهو أيضاً كاتب ومؤرخ وشاعر، وجرى تشخيص إصابته بنوع نادر من خرف الشيخوخة في 2015.

كان جونز واحداً من مبتكري برنامج الفقرات الكوميدية "سيرك مونتي بايثون الطائر" (مونتي بايثونز فلاينج سيركس)، الذي أعاد تعريف قواعد الكوميديا بفقرات وشخصيات سريالية في عام 1969.

وشارك في إخراج فيلم "مونتي بايثون والكأس المقدسة" (مونتي بايثون أند ذا هولي جريل) مع زميله في الفريق تيري جيليام قبل أن يخرج منفردا فيلمي (لايف أوف براين) و"معنى الحياة" (ذا مينينج أوف لايف).