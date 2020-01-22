مخرج "المؤسس عثمان" يزف خبرا سارا لعشاق المسلسل.. ما هو؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف مخرج المسلسل التركي الشهير "المؤسس عثمان" متين غوناي عن أمر ربما يكون بمثابة خبر سعيد لعشاق المسلسل.

وبحسب صحيفة "أقسام" التركية، فإن متين غوناي صرح بأن منتج المسلسل التاريخي يعتزم تحويل المكان الذي يصور فيه "المؤسس عثمان" إلى متحف ليتيح الفرصة لعشاقه لزيارته.

وجاء تصريح المخرج التركي أثناء زيارة لطلاب الثانوية لمكان تصوير المسلسل، حيث قال إن مكان التصوير سيصبح متحفا مثل "يونيفرسال ستوديوز" بعد الانتهاء من تصوير الحلقات.

يشار إلى أن المسلسل التاريخي "المؤسس عثمان"، حقق نسب مشاهدة عالية خلال عرض حلقاته الأولى، وسيعود للعرض مساء اليوم، بعد أن كانت قد توقفت حلقاته لـ3 أسابيع، وترتبط أحداثه بالمسلسل التاريخي الشهير الذي بثت منه 5 مواسم "قيامة أرطغرل"، والذي حقق نجاحا جماهيريا أيضا.

وبدا الحماس على بوراك أوزجفيت النجم الرئيسي في العمل، إذ نشر البوستر الخاص بالمسلسل بالإضافة إلى الهاشتاغ الذي يمكن لمتابعي المسلسل متابعته للتعليق أو معرفة تطورات العمل.

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ومسلسل "قيامة أرطغرل" يحكي أحداث القرن الثالث عشر الميلادي، وجسد بداية ومقدمات تأسيس الدولة العثمانية، ولاقى نجاحا كبيرا في العالم العربي، أما "المؤسس عثمان" فيحكي قصة مؤسس الدولة العثمانية عثمان غازي بن أرطغرل بن سليمان شاه الذي ولد في 1258، وتولى الأمور بعد أبيه أرطغرل.

ويعد عثمان أذكى أبناء أرطغرل، وهو مؤسس الدولة العثمانية، وأول سلاطينها، وأبو الملوك، حسبما يصفه الأتراك.

ويلعب دور البطولة فيه النجم التركي الشهير بوراك أوزجفيت والذي يحظى بشعبية واسعة، وهو الآن يعيش نجوميته من أوسع أبوابها.

فيما تعيش زوجته النجمة التركية فهرية أفجان الآن مرحلة انتقالية، إذ قررت العودة إلى الشاشة في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، بعد أن تلقت حتى الآن ستة عروض لمسلسلات، ولكنها لم تعطِ موافقتها على أي منها حتى الآن.

كما سبق لها أن وضعت شروطا لعودتها وهي أن تأخذ يومي عطلة بدلا من يوم واحد، لتتمكن من قضاء وقت أطول مع طفلها كاران، ورفعت أجرها من 12 ألف دولار للحلقة الواحدة إلى 17 ألف دولار عن الحلقة الواحدة.