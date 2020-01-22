MISSIONI MPOSSIBLE تفاصيل الجزئين الجديدين من ملحمة توم كروز

في خطوة كانت مؤكدة من شركة استوديوهات بارامونت المنتجة لسلسلة Mission: Impossible، التى يلعب بطولتها النجم الأمريكى توم كروز، أعلنت الشركة عن عزمها إصدار جزءين جديدين استكمالًا لنجاح السلسلة، وكشفت عن توقيت عرض الجزء السابع في ٢٣ يوليو ٢٠٢١، ليتبعه الجزء الثامن في أغسطس ٢٠٢٢. وذكرت الشركة أنه يتم حاليًا تصوير الجزءين في آن واحد، مشيرة إلى أن المخرج كريستوفر مكوارى، الذى أخرج الجزء الأخير، مستمر في إخراج السلسلة، حيث كان من المعتاد تغيير المخرج مع كل جزء جديد، إذ تناوب كل من براين دى بالما، جون وو، جيه جيه أبرامز، وبراد بيرد، على إخراج أجزاء السلسلة الشهيرة.

ريبيكا فيرجسون مستمرة.. و6 أشهر عملًا قبل الإنتاج

كشفت تقارير عالمية عن أن المخرج كريستوفر مكوارى يقوم حاليًا بأعمال ما قبل الإنتاج، وكتابة القصص المصورة قبل أن تبدأ الكاميرات بالتحرك إلى مواقع التصوير، ويتطلب الأمر مجهودًا كبيرًا وعملًا متواصلًا من التخطيط المستمر لمدة ستة أشهر من الآن حتى يبدأ التصوير.

وتستمر النجمة ريبيكا فيرجسون في الجزءين الجديدين، ومن المتوقع أن يظهر إيثان هانت بشكل أهدأ في الجزءين الجديدين، مع قلة مشاهد الحركة والمخاطر من أجل سلامة توم كروز الذى اقترب عمره من الستين عامًا، ولم يعد بإمكانه أن يقوم بأداء هذه المشاهد في هذه السن كما كان عليه في الماضى. وأشار تقرير نشرته مجلة «فارايتى» الأمريكية إلى أن هذين الجزءين بمثابة نقطة النهاية لهذه السلسلة.

وكان الجزء السادس الذى طرح في ٢٠١٨ تفوق على جميع الأجزاء السابقة، بإيرادات وصلت إلى ٧٩٠ مليون دولار في جميع أنحاء العالم، ونال إشادات واسعة، وحظى بثناء كبير من النقاد باعتباره أهم وأفضل أفلام السلسلة.

انضمام إيلى أتويل وبوم كليمنتيف.. وتوقعات بعودة هنرى كافيل وأليك بالدوين

قد يبدو من المبكر جدًا الحديث عن تفاصيل العمل الذى سيعرض بعد عام ونصف العام من الآن، لكن هناك معلومات عديدة نشرتها الصحف الأجنبية عن تفاصيل القصة والنجوم المنضمين مؤخرًا للجزءين الجديدين. فالممثلة البريطانية إيلى أتويل، صرحت بأنها ستنضم إلى فريق العمل، على الرغم من أن دورها لم تتأكد طبيعته حتى الآن، لكن من المحتمل أن تلعب دورًا رئيسيًا، ولم يتم التأكيد هل سيكون دورها في إطار العداء مع إيثان هانت الذى يلعب دوره توم كروز أم ستكون صديقة له؟.

كما كشف المخرج كريستوفر مكوارى عن نيته الاستعانة بالممثلة الفرنسية بوم كليمنتيف، إلى جانب الممثل الإنجليزى نيكولاس هولت، ولم يفصح «مكوارى» عن تفاصيل شخصية الأخير، لكن تردد أنه سيحصل على دور الشرير. وتناولت التقارير الأجنبية بعض الأسماء الأخرى المنضمة إلى العمل وأبرزهم سيمون بيج وفينج رايمز وجيرمى رينر، وتوقع البعض المفاجأة، بأنها ستكون بعودة النجمين هنرى كافيل وأليك بالدوين، بعد مشاهد موتيهما بالجزء الأخير.

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وقال «مكوارى» إن توم كروز سيعود في الفيلمين كعميل صندوق النقد الدولى، مع تفكيره في إعادة شخصية النجم شون هاريس مجددًا، وردًا على سؤال تم توجيهه له من مجلة «إمباير» الإنجليزية بشأن السر وراء استكمال أجزاء جديدة من السلسلة الشهيرة، قال إن السبب هو وجود الأفكار الدسمة والحيوية التى يمكن تنفيذها، متسائلًا: «الأجزاء الأخيرة حققت نجاحًا كبيرًا وما زالت محتفظة بتوهجها طوال الـ٢٢ عامًا، فلماذا نقف؟»، مشيرًا إلى ما حققه الجزء الأخير من إيرادات في شباك التذاكر اقتربت من ٨٠٠ مليون دولار.

وتوقع «مكوارى» أن يكون الجزءان الجديدان هما نقطة النهاية، قائلًا: «لا أستطيع أن أتحدث عما سيأتى بعد ذلك، لأننا سننتهى مما نفعله الآن في ٢٠٢٢، ولا يمكننى التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك، ولكن أتوقع أنها نقطة النهاية بسبب الأمور الطبيعية التى تعرقل توم كروز في أداء المشاهد، فإنه لم يصبح كما الأول، خاصة أنه عنيد ويعرض نفسه للخطر، ويرفض فكرة الدوبلير والاستعانة بآخرين لتأدية المشاهد».

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