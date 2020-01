خواكين فينيكس يكرم هيث ليدجر عقب فوزه بجائزة "SAG"

واصل خواكين فينيكس، سلسلة انتصاراته بموسم الجوائز الحالي عن دوره الشهير بفيلم "Joker"، وذلك عقب حصده جائزة أفضل ممثل بحفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG) للمرة الأولى في تاريخه.

"فينيكس" تفوق في هذه الفئة على كل من: ليوناردو دي كابريو عن فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"، آدم درايفر عن فيلم "Marriage Story"، تارون إيجرتون عن فيلم "Rocketman"، كريستيان بيل عن فيلم "Ford v Ferrari".

وخلال خطاب قبول الجائزة، قال "فينيكس" أنه يقف هنا اليوم على أكتاف الممثل الراحل والمفضل لديه هيث ليدجر، الذي سبق وأن قدم شخصية "الجوكر" قبل 11 عاما وأكسبته شهرة واسعة.

كما وجه "فينيكس" الشكر لزميله النجم ليوناردو دي كابريو، مؤكداً أنه كان مصدر إلهام له ولكثير من الناس طيلة 25 عاما الماضية. ثم مازح النجم كريستيان بيل، وأشاد بالطريقة التي يؤدي بها أدواره، قائلا: "أنت لا تقدم أداء سيئًا أبدًا، إنه أمر مثير للغضب، أتمنى أن تفعل ذلك مرة واحدة".

حصد الفيلم الكوري الجنوبي "Parasite" للمخرج بونج جون هو، جائزة الحفل الكبرى لأفضل طاقم عمل سينمائي، وفاز النجم براد بيت بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دور في فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"، وحصد النجمة رينيه زيلويجر جائزة التمثيل عن دورها في فيلم "Judy".

وتسلم النجم القدير روبرت دي نيرو، جائزة نقابة ممثلي الشاشة الأمريكيين للإنجاز الإبداعي، تقديرا لمسيرته السينمائية الفريدة. وقام الممثل ليوناردو دي كابريو، بتسلميه الجائزة، حيث سبق أن قدما سويا فيلم "This Boy’s Life" عام 1993، و"Marvin’s Room" عام 1996.

