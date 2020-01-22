فرقة MTM تطلق ثالث أغنيات ألبومها الجديد "شكرا يا حبايبي"

القاهرة – لايف ستايل
كشفت فرقة MTM عن أجدد أغنياتها "شكرا يا حبايبي"، ثالث أغنيات ألبومها الجديد "أرجوك ما تفصلنيش"، ظهرت للنور بشكل فيديو كليب "ليريكال"، جسدت خلالها معاني الصداقة و"الصحبة الحلوة".
وضم ألبوم MTM في جعبته 8 أغنيات، امتاز بخلطة موسيقية بين نمط "الراب" و"ار اند بي" و"الهاوس"، وخلطة موسيقية بين روح الموسيقى الشرقية والإلكترونيك ميوزيك، وتولت الفرقة بنفسها إنتاج الألبوم بالكامل، وأطلقت منه حتى الآن ثلاث أغنيات، أولاهم "بطريق"، ومن بعدها "مش ندمان".
وارتبط اسم "إم تي إم" في أذهان الملايين على مدار سنوات، منذ ظهورها لأول مرة في مطلع الألفينات، بأغنيات "أمي مسافرة" و"كل ليلة بسهر" و"مدرسة الحياة"، واختفت عن الساحة لفترة طويلة حتى عادت بشكل جديد عبر أغنيات "نفس الميعاد" و"اغسل مواعين"، بجانب أغنية "كائن فضائي" مع فرقة مسار إجباري، واقتحمت عالم السينما بقوة عبر أغنية فيلم "هروب اضطراري" للنجم أحمد السقا، ويعقب الألبوم آخر أغانيها "بلبطة"، و"بص كويس" برفقة الفنان كريم محسن.
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