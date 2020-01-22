كواليس تصوير كليب "خليك معايا" للمطرب المغربي عبد الحفيظ دوزي

النجم المغربى عبد الحفيظ دوزي.. بدأ بانطلاقة غنائية جديدة، مع بداية 2020، من خلال تقديم أحدث فيديو كليب قام بتصويره بعنوان "خليك معايا" من كلمات شقيقه قادر دوزي وألحان الشاب كريم وتوزيع مراد مجود، بينما أخرج الكليب المخرج السينمائي التركى كمال بشبورك، والكليب تم تصويره فى تركيا، واستغرق تنفيذه يوما كاملا، واعتمد دوزي في الكليب على فكرة رومانسية جديدة وبسيطة بتصويره في "كابينة تليفون" راجياً عودة حبيبته التي كانت فى إحدى محطات السكك الحديدية وتنوي هجره والبعد عنه، ليظهر الفيديو بمشهدين فقط في تجربة جديدة ومختلفة عن باقى كليباته.. وحاليا يعرض الكليب على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية وعلى قناة مزيكا.

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