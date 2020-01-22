أول تعليق لعاصي الحلاني على أزمة هايدي محمد

علق الفنان عاصي الحلاني، أحد مدربي الموسم الثالث من برنامج The Voice Kids، على الأزمة التي أثيرت مؤخرًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما استبعدت الطفلة المصرية هايدي محمد، من تجربة أداء البرنامج، في مرحلة "الصوت وبس"، على الرغم من أدائها الجيد.

قال الحلاني، في تسجيل صوتي لبرنامج MBC Trending، إن صوت هايدي، من أروع الأصوات التي مرت على البرنامج، إلا أن ظهور المواهب على الشاشة خلال فترة عرضه، لا تتم وفقًا لاختياراتهم، مما يترتب عليه ظهور الكثير من المواهب في نهاية الحلقات، بعد اكتمال فرق المدربين.

أضاف، أن البرنامج حدد خلال هذا العام 15 صوتًا فقط لكل مدرب، ولذلك فإنهم لم يستطيعوا اختيارها بسبب اكتمال كل الفرق، لافتًا أن هذه المشكلة عادة ما تتكرر في كل مواسم البرنامج سواء للشباب أو للأطفال.

في نفس السياق، أوضح أن إدارة البرنامج في حالة اكتمال الفرق، تُخيير المشتركين ما بين الظهور في البرنامج مع استبعادهم، أم عدم المشاركة، وذلك احترامًا لمجهود وتحضيرات كل مشترك، لافتًا إلى أن المدربين لا يغيرون ملابسهم طوال حلقات اختيار المواهب، لأنه من الممكن في بعض الأحيان، أن تمر حلقة بدون اختيار ولا موهبة.

كما أشار إلى أن هايدي من الممكن أن تشترك في البرنامج العام المقبل، حتى تنال حظها من المشاركة مرة أخرى.

وتعتبر هايدي محمد أول حالة يؤكد الجمهور فيها أنها تعرضت للظلم في البرنامج هذا الموسم‎.‎

Advertisements

يشار إلى أن الموسم الثالث بدأ من برنامج‎ The Voice Kids ‎يوم السبت، الرابع من يناير الجاري‎.‎

قد يهمك ايضاً:

عاصي الحلاني يغني للوطن على ضوء ما يشهده لبنان

عاصي الحلاني يصدم الجمهور بصورة من المستشفى