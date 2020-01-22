"إرم ذات العماد" وثائقي سعودي عن موطن قوم عاد

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""الخليج 365"" من بيروت: يروي عيد اليحيى التفاصيل غير المكتشفة عن مدينة غافية في صحراء الربع الخالي ضمن الفيلم الوثائقي "إرم ذات العماد" على MBC1.

حيث يوثّق رحلة مدعّمة بالعلم ومستبصرة بالآيات القرآنية، بعدما قام مجموعة من الباحثين والعلماء برحلات سعياً لإيجاد الدلائل والبراهين المادية التي تثبت موقع هذه المدينة. فيضع الباحث عيد اليحيى_ بصفته الإنتروبولوجي في جغرافية الجزيرة العربية وتاريخها وآثارها، وابن المملكة العربية السعودية_ قدميه على أول الطريق في رحلة العلم والتاريخ، متخذاً القرار بأن يصول ويجول في الجزيرة العربية، عابراً الربع الخالي بشرقه وغربه، شماله وجنوبه، مستكشفاً المناطق المتوارية خلف الرمال، ليثبت بالأدلة والبراهين المادية الأثرية والانتروبولوجية والآيات القرآنية الموطن الحقيقي لقوم عاد.

يُعرض الفيلم الوثائقي "إرم ذات العماد" على MBC1، الجمعة 24 يناير 2020 في تمام الساعة 05:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 08:00 مساءً بتوقيت السعودية.