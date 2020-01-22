شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق مشيدًا بطفلة بـ"خط الإيد": "من أكتر الأطفال الموهوبين اللى شفتهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الفنان أحمد رزق بالطفلة هنا زهران، والتى تشارك فى مسلسل "بخط الإيد"، كواحدة من أبناءه وهى "فريدة".

ونشر أحمد رزق صورة مع الطفلة هنا زهران، وعلق عليها قائلا "من أكتر الأطفال الموهوبين اللى شفتهم في حياتى برافو يا هنا"



رزق وهنا

مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسل "إزى الصحة" عام 2017.

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وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز فى مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.

وحصد مسلسل "بخط الإيد" على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، حيث تركت الحلقات الأولى صدى واسعاً بين الأسر المصرية، لاسيما أن المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، ويتناول عدة قضايا تهم الشارع المصرى.