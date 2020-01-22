شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى: نمرة اتنين مشروع درامى مختلف هتشوفوه قريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا مكثفا للنجمة منى زكى، بعد أن اعتادت فى الفترة الأخيرة أن تغيب لأوقات طويلة، ولكن نشاط منى زكى سيكون فى السينما والدراما على حد سواء.

منى زكى تصور حاليا فيلم "العنكبوت"، مع أحمد السقا وظافر العابدين، ومن إخراج، أحمد نادر جلال، ومن المقرر أن يُطرح قريبا، كذلك انتهت من تصوير دورها فى فيلم "الصندوق الأسود"



منى ذكى من جلسة تصوير

منى أيضا أعلنت عودتها للدراما بعد مسلسل "أفراح القبة"، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها على انستجرام، وقالت " نمرة اتنين .. مشروع درامي مختلف هتشوفوه قريب"، ولم تعلن أى تفاصيل، فى الوقت الذى كان المخرج تامر محسن، وقع اختياره على منى، لتقديم مشروعه الدرامى فى رمضان المقبل.



منى زكى

"العنكبوت" فيلم كتبه محمد ناير ويخرجه أحمد نادر جلال ويشارك فى بطولته ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، زكى فطين عبد الوهاب، شيما سيف، ومحمد ممدوح كضيف شرف وتدور أحداثه فى اطار من الأكشن والتشويق.

Advertisements



منى

والصندوق الأسود، ينتمى لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، وبدأ مخرج العمل بالفعل فى عمليات المونتاج والمكساج قبل تحديد الشركة المنتجة موعدا لطرحه فى دور العرض، لتعود به بطلته منى زكى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، وكشفت الجهة المنتجة للفيلم عن البرومو الدعائى الأول وظهرت منى وهى مخطوفة حيث تجسد دور إمرأة حامل تحمل الكثير من الألغاز والأسرار، والعمل من تأليف أحمد وهيثم الدهان و أخرج محمود كامل.

وكانت منى زكى قد صورت مشهدين كضيف شرف فى فيلم بعنوان "اعز الولد" مع ميرفت أمين ودلال عبد العزيز وشيرين وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم أروى جودة والمخرج عمرو سلامة ومحمد شاهين وريهام عبد الغفور وتأليف شريف نجيب وجورج عزمى وإخراج سارة نوج ولم يتم تحديد موعد عرض حتى اللآن رغم الانتهاء من تصوير قبل عدة أشهر.