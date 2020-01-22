شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة فى حب كوكب الشرق بصوت ريهام عبد الحكيم ومى فاروق فى التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المايسترو محمد عثمان لإحياء حفل غنائي بعنوان "ليلة فى حب كوكب الشرق أم كلثوم"، في مركز المنارة بالتجمع الخامس، يوم الجمعة الموافق 7 فبراير المقبل، في الساعة الثامنة مساء، بمشاركة عدد من المطربات وهن مي فاروق، وريهام عبد الحكيم، وهلا رشدى وغيرهما.

من ناحية أخرى، طرحت ريهام مؤخراً أغنية جديدة بعنوان "شكله طيب"، وهى من كلمات عصام حسني، وألحان محمدي، وتوزيع الموسيقي أحمد مجدى، على حسابها الشخصي على موقع "يوتيوب".

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يذكر أن مى فاروق شاركت مؤخرا في حفلات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية، وتعتبر مي فاروق حاليًا واحدة من أجمل الأصوات على الساحة الغنائية، حيث بدأت مشوارها الفني في سن مبكرة، وانضمت إلى كورال الأطفال بدار الأوبرا المصرية، وتتلمذت على يد المايسترو سليم سحاب، وعندما التقت الجمهور أول مرة على مسرح دار الأوبرا المصرية لم تكن تجاوزت الثامنة من عمرها، وتجيد تقديم أغانٍ طربية عديدة لعمالقة الفن العربي، من خلال مشاركاتها في حفلات دار الأوبرا المصرية، كما طرحت عددًا من الأغاني الخاصة وأغاني المسلسلات.

نشأت أم كلثوم فى أسرة متواضعة الحال فى طماى الزهايرة بمحافظة الدقهلية فى 31 ديسمبر عام 1908، وأن كانت بعض الأقاويل تقول ان سنة الميلاد 1898، اسمها الحقيقى فاطمة إبراهيم السيد البلتاجى حرص والدها على تعليمها فى الكتاب وحفظت القرآن الكريم.

وكان والدها يعمل منشد ويعلم أخاها الغناء فيذهب معه فى الاحتفالات فسمعتهم ام كلثوم، وغنت لأبيها ما تعلمته فأعجب الأب بصوت ابنته وجعلها تشاركهم فى العمل، ليبدأ مشوارها الفنى فى سن الثانية عشر بإتقان فن الإنشاد وتحى الاحتفالات وهى مرتدية ملابس الصبيان والعقال.