شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد: لا أخشى الهجوم علىَّ لتجسيدى زوجة هشام العشماوى فى "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة دينا فؤاد، عن تفاصيل مشاركتها فى مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، الذي يتناول قصة حياة الشهيد أحمد المنسى، موضحة أنه فور عرض العمل عليها وافقت دون أى تردد، خاصة أن الدور يقدمها بشكل مختلف تمامًا، حيث تلعب شخصية نسرين العشماوى، زوجة الإرهابى، مضيفة أنها تلتزم بشكل كبير بالسيناريو الذى كتبه المؤلف باهر دويدار، لأن كل ما كتبه فى السيناريو موثق، ويتناول الشخصيات كما هى فى الواقع، دون وجود أى خط درامى من وحى الدراما المكتوبة.



دينا فؤاد بشخصية نسرين عشماوى

وأشارت دينا فؤاد إلى أنها لا تخشى الهجوم على الشخصية بل تنتظر بشغف عرض المسلسل فى شهر رمضان المقبل، حتى ترى ردود الأفعال على الشخصية التى تقدمها، كما ردت على الجدل الذى حدث حول ارتدائها النقاب فى عدد من الصور التى تم عرضها للشخصية على السوشيال ميديا وقالت: "إنني أقدم الأدوار كما هى مكتوبة على الورق، ولا أخشى من أى هجوم".



دينا فؤاد

وتابعت دينا فؤاد أنها أجرت عدة جلسات عمل مع كل من باهر دويدار والمخرج بيتر ميمى قبل بدء التصوير، للوقوف على تفاصيل الشخصية التى تقدمها فى العمل، كما أن المخرج بيتر ميمي أرسل لها فيديو خاصًا عن الشخصية التى ستقدمها، لافتة إلى أن جميع المشاهد التى صورتها جمعتها حتى الآن بالفنان أحمد العوضى، الذى يجسد دور "العشماوى" فى العمل، ولم يجمعها أى مشهد بالفنان أمير كرارة، بطل العمل حتى الآن.



الفنانة دينا فؤاد

وأوضحت دينا أن فريق عمل مسلسل "الاختيار" ملتزم تمامًا بالخطة الزمنية التى وضعتها شركة "سينرجى" المنتجة للعمل، للانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل قبل حلول شهر رمضان، خاصة أن هناك توجهًا للانتهاء من التصوير قبل ذلك بوقت كافٍ، وتم رفع ساعات التصوير إلى 16 ساعة يوميا، خاصة أن العمل ستتم مراجعته بشكل كامل قبل عرضه على الشاشة.

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دينا فؤاد