شكرا لقرائتكم خبر عن مش بنت كيوت.. لأول مرة أمينة خليل شريرة فى فيلم "لص بغداد" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم أمس العرض الخاص لفلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام، حيث تألقت الفنانة أمينة خليل بطلة العمل خلال العرض الخاص للفيلم.

العرض الخاص أقيم فى أحد مولات مدينة 6 أكتوبر، بحضور صنّاع العمل فى مقدمتهم الفنان محمد إمام.

تألق أمينة خليل، خلال السنوات الماضية، كان من خلال شخصية الفتاة الرقيقة "الكيوت"، ولكنها فى هذه العمل، تجسد شخصية "نادية"، الفتاة المليئة بالشر والاستعداد للقتل من أجل مصالحها، فى دور جديد لفت انتباه الجمهور خلال العرض، والذى تفاعل فى مشاهدها، لا سيما مشهد القفز من الطائرة.

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أمينة خليل فى البوستر

ليس الدور فقط هو الجديد بالنسبة لأمينة خليل، ولكن أيضا فاصيل الشخصية التى تقدمها، والاختلاف فى الأداء وحتى اللوك الخاص بها، والذي أشاد به الجمهور منذ طرح البوستر الرسمي للفيلم، فضلا عن تداول صورها في كواليس العمل.



أمينة خليل من العرض الخاص

فيلم "لص بغداد" بدأ طرحه اليوم في جميع دور العرض، ويدور حول مغامرة كوميدية تقع عندما يقوم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، الفيلم من بطولة أمينة خليل ومحمد إمام ومحمد عبد الرحمن وفتحي عبد الوهاب، من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجى فيلمز.