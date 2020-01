شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. كم طفل تتمنى كيلى جينر أن تنجبهم؟ الرقم هيفاجئك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع وأصغر مليارديرة في العالم كيلي جينر تريد تكوين أسرة كبيرة، حيث كشفت عن رغبتها في إنجاب المزيد من الأطفال، وظهرت كيلي جينر مالكة Kylie Cosmetics والبالغة من العمر (22 عامًا) في مقطع فيديو قصير على موقع الفيديو الشهير "YouTube" بعنوان " Get Ready With Us: Kim and Kylie " وهي تضع الماكياج لشقيقتها النجمة العالمية كيم كاردشيان.

وعندما سألت إحدى المعجبات: "كيف تمكنت كيم من أن تكون أمًا لأربعة أطفال وتوازن ذلك مع حياتها العملية، وهل كيلي ترى نفسك مع أربعة أطفال؟ "فأجابت كيلي على الفور : "أنا متأكدة من إنجاب أربعة أطفال".

وأضافت كيلي: "ليس لدي جدول زمني لذلك، لا أعرف إذا كان لدى أربعة أطفال غدًا أو إذا كان لدى أربعة أطفال خلال سبع سنوات" وهو ما يظهر مدى اهتمام كيلى بالأطفال.

يذكر أن كيلي جينر هى أم لطفلة واحدة تدعى "ستورمي" من صديقها نجم الراب الشهير ترافيس سكوت، وتحاول كيلي دائما أن تدلل ابنتها وهو الأمر الذي يظهر عادة على الـ social media .