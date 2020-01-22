فيديو| ماجد المصري يروي واقعة تعرضه للضرب وصفعه سيدة على وجهها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
روى الفنان ماجد المصري، قصة تعديه على سيدة صفعها بالقلم على وجهها، مشيرًا إلى أنها المرة الوحيدة في حياته التي تعدى فيها على سيدة، وأيضًا قصة تعرضه للضرب.
وقال المصري، ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا": "لا يمكن أن أضرب ستات، ومفيش غير ست واحدة اللي ضربتها وخدت قلم مني".
وتابع: "كنا في مسرحية ادلعي يا دوسة بالإسكندرية، وكانت هذه السيدة تعرف حد من زمايلي في المسرح، وفجأة وأنا قاعد مع صحفي عندي في الأوضة، لقيتها داخلة عندي وقافلة الباب، وبتقل أدبها بشكل مش طبيعي عليا قدام الصحفي، بلا أسباب".
واستكمل: "أنا لما حد بيقل أدبه بتحول، وقلة أدبها دون سابق معرفة بيا، وخدت قلم محترم، وفتحت الباب ورمتها بره، وقلت للصحفي كمل الكلام، وقعدنا كملنا الحوار".
كما روى المصري، واقعة تعرضه للضرب، قائلا: "اضربت مرة في جامعة طنطا، ووقعت مع واحد بتاع بوكس، وخدت بوكس محترم بقيت نايم على ضهري، ومروحتش الجامعة دي بعدها خالص".
يذكر أن ماجد المصري شارك في رمضان 2019 بمسلسل "زلزال" مع محمد رمضان، وحلا شيحة، ونسرين أمين، وهنادي مهنا، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي.
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