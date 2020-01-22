"بيت المسرح" يستعد لموسم إجازة منتصف العام بـ11 عرضا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أعرب الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، عن سعادته الكبيرة بالعروض المتنوعة التي يستقبل بها البيت الفني للمسرح موسم اجازة نصف العام، الذي يبدأ من اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير الجاري بـ11 عرضا مسرحيا، ما بين عروض جديدة وعروض لاقت نجاحًا جماهيريا كبيرا وقت عرضها الأول.

وتقدم فرقة المسرح القومي عرضها "المتفائل" على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، ابتداءً من الجمعة 31 يناير الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً، العرض عن رواية كانديد لفولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام، من بطولة سامح حسين، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، و العديد من نجوم فرقة المسرح القومي.

أما فرقة المسرح الكوميدي فتقدم عرضين هما العرض الجديد "حب رايح جاي" ابتداءً من غدٍ الخميس في تمام الثامنة مساءً على المسرح العائم الكبير بالمنيل، من بطولة رشوان توفيق، وأحمد صيام، وميدو عادل، ودنيا عبدالعزيز، وميسرة، العرض من تأليف سامح عثمان، ومن إخراج ياسر صادق، وعرض "رسائل العشاق" في تمام الثامنة مساء ابتداء من غد الخميس على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب في تمام الثامنة مساء، بطولة مفيد عاشور، وزينب العبد، تأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.

وتقدم فرقة المسرح الحديث عرض "قواعد العشق 40" ابتداء من غد الخميس على مسرح السلام بشارع قصر العيني في تمام الثامنة مساءً، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، العرض من بطولة بهاء ثروت، وعزت زين، وفوزية، ومن إخراج عادل حسان.

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وتستعد فرقة مسرح الغد لتقديم عرضها الجديد "فطائر التفاح" بنهاية الشهر الجاري على مسرح الغد بالعجوزة في تمام الثامنة مساءً، العرض من بطولة تيسير عبدالعزيز، وأحمد الرافعي، تأليف أمجد أبو العلاء، وإخراج محمد متولي.

أما فرقة مسرح الطليعة فتقدم عرضين ابتداء من الخميس وهما العرض الجديد "صبايا مخدة الكحل" في تمام الثامنة والنصف مساء على قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة، والعرض من بطولة سميرة عبدالعزيز، وشهيرة كمال، ورشا سامي، ولمياء حميدو، وكتابة حوار كوثر مصطفى، ورؤية موسيقية وإخراج انتصار عبدالفتاح، و عرض "حريم النار" في تمام التاسعة والنصف على مسرح زكي طليمات بمسرح الطليعة، العرض من بطولة عايدة فهمي، ومنال زكي، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.

بينما تقدم فرقة مسرح الشباب عرضين ابتداء من غد الخميس، حيث تفتتح الفرقة عرضها الجديد "أفراح القبة" عن رواية نجيب محفوظ، من بطولة محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، كتابة وإخراج يوسف منصور، في تمام السابعة مساء على المسرح العائم بالمنيل، وتستمر الفرقة في تقديم عرض "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي موليير، من بطولة أشرف طلبة، محمود متولي، محيي الدين يحيى، من إعداد وإخراج خالد حسونة، على مسرح أوبرا ملك برمسيس، في تمام السابعة والنصف مساءً.

وللأطفال تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض "صحصح لما ينجح" ابتداء من اليوم الأربعاء على مسرح القاهرة للعرائس في تمام السادسة والنصف مساء، العرض من تأليف وأشعار صلاح جاهين، وألحان محمد فوزى، وإخراج الراحل صلاح السقا، إشراف عام محمد نور، أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتقدم برنامج عروض متنوع ابتداء من الجمعة المقبل بالحديقة الدولية، إذ تقدم عرض لمسرح الشارع وعرائس القفاز في تمام الثانية ظهرا، يعقبها تقديم عرض "ست الدنيا" في تمام الثالثة عصرًا، تأليف وأشعار بلال إمام، بطولة أحمد الدسوقي، ومحمود سعيد، وهيثم حسن، وفناني فرقة الشمس، تصميم و تدريب ميدو آدم.