فيديو| نجوم "لص بغداد": "فيلم مغامرات مختلف وإنتاج لم يحدث في مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أجرى نجوم فيلم "لص بغداد" لقاءات مع كاميرا برنامج "mbc trending" المذاع على mbc، خلال العرض الخاص للفيلم.

وقال الفنان محمد إمام إن الفيلم كله صعب والأكشن صعب، مضيفا: "عاوز أشكر كل اللي في الفيلم على مجهودهم".

بينما أوضح الفنان محمد عبدالرحمن: "الجديد إن الفيلم فيلم مغامرات، حاجة جديدة علينا كلنا في مصر".

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ومن جانبها، قالت الفنانة أمينة خليل إن الفيلم مختلف، مضيفة: "ماظنش اتعمل الإنتاج الضخم ده قبل كده في فيلم أكشن كوميدي، والناس متشوقة تشوف الفيلم".

وأضافت: "إندرو ماكينزي مصمم المعارك كان معانا في شغل يومي، كان في أكشن في كل مشهد تقريبا، وكنا بنتدرب خارج التصوير كتير".

فيلم لص بغداد بدأ عرضه اليوم بدور العرض المصرية، من بطولة محمد إمام وفتحي عبدالوهاب وياسمين رئيس وأمينة خليل ومحمد عبدالرحمن، وتأليف رامي إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.