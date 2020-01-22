بملابس فرو و"زعبوط".. فيفي عبده: "اسكوز مي.. الجو ثلج"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نشرت الفنانة فيفي عبده، صورة لها بملابس الشتاء، عبر حسابها على"إنستجرام"، إذ ظهرت بملابس فرو ثقيلة، و"زعبوط".
وعلقت فيفي، على الصورة، قائلة: "لاء، اسكوز مي.. الجو ثلج.. مبيهزرش" .
يذكر أن، فيفي عبده، شاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مملكة الغجر" وهو من بطولة حورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، وغيرهم، من تأليف محمد الغيطى وإخراج عبدالعزيز حشاد، ومن إنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية.
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