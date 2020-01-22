بملابس فرو و"زعبوط".. فيفي عبده: "اسكوز مي.. الجو ثلج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشرت الفنانة فيفي عبده، صورة لها بملابس الشتاء، عبر حسابها على"إنستجرام"، إذ ظهرت بملابس فرو ثقيلة، و"زعبوط".

وعلقت فيفي، على الصورة، قائلة: "لاء، اسكوز مي.. الجو ثلج.. مبيهزرش" .

يذكر أن، فيفي عبده، شاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مملكة الغجر" وهو من بطولة ‏حورية ‏فرغلي، ‏وسامح ‏الصريطي، ‏وأحمد ‏كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، ‏وغيرهم، ‏من ‏تأليف ‏محمد الغيطى وإخراج عبدالعزيز ‏حشاد، ‏ومن إنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع ‏نقابة ‏المهن ‏السينمائية‎.‎